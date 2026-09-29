Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Frühe Anlage 29.09.2026 10:03:33

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Anlegern gebracht.

Die Geberit-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 589,20 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,972 Geberit-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 344,87 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 28.09.2026 auf 550,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,55 Prozent verringert.

Am Markt war Geberit jüngst 17,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Geberit

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