SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geberit von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Geberit-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 607,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,165 Geberit-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 569,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,74 CHF wert. Damit wäre die Investition 6,26 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 18,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at