SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 848,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Givaudan-Aktie investierten, hätten nun 0,541 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 193,72 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 06.11.2026 auf 4 054,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,37 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich zuletzt auf 37,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at