Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Givaudan-Anlage unter der Lupe 03.08.2026 10:03:45

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 2 851,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,508 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 329,36 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 31.07.2026 auf 3 230,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,29 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich zuletzt auf 29,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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