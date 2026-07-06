Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Lukratives Givaudan-Investment?
|
06.07.2026 10:03:54
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingefahren
Die Givaudan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2 929,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,341 Givaudan-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 3 507,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,73 Prozent vermehrt.
Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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