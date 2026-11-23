So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Givaudan-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 225,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Givaudan-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,031 Givaudan-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,55 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 20.11.2026 auf 4 049,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 25,55 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 37,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at