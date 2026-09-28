SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Givaudan eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Givaudan-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 979,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,336 Givaudan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 157,10 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 25.09.2026 auf 3 447,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,71 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 31,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at