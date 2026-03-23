SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3 631,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,275 Givaudan-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 2 678,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737,54 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,25 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 24,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at