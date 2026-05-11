Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Givaudan-Investment 11.05.2026 10:04:47

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Givaudan-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3 183,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,142 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 730,76 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 08.05.2026 auf 2 779,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 730,76 CHF, was einer negativen Performance von 12,69 Prozent entspricht.

Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,67 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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