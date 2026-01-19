Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Frühe Investition
|
19.01.2026 10:04:02
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Der Schlusskurs der Givaudan-Aktie betrug an diesem Tag 2 951,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Givaudan-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,339 Givaudan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Givaudan-Papiers auf 3 184,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,90 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Givaudan betrug jüngst 29,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
