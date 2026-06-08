Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Givaudan-Performance 08.06.2026 10:04:23

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.06.2023 wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2 951,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0,034 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (2 869,00 CHF), wäre die Investition nun 97,22 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,78 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich zuletzt auf 26,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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