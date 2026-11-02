Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Givaudan-Investment
|
02.11.2026 10:03:52
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.11.2021 wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4 423,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,023 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 973,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,83 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,17 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 36,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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