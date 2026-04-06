SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Givaudan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3 830,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,026 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 2 714,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 25,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at