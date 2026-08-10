SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.08.2021 wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Givaudan-Anteile an diesem Tag 4 553,00 CHF wert. Bei einem Givaudan-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,022 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,00 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 07.08.2026 auf 3 369,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent.

Givaudan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at