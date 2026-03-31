Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Investition
|
31.03.2026 10:03:49
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,02 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,344 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,79 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 30.03.2026 auf 65,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 182,79 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 35,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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