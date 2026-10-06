SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Holcim-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,457 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 289,46 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 05.10.2026 auf 64,94 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 189,46 Prozent.

Holcim war somit zuletzt am Markt 35,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at