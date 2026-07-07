SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Holcim-Investment verdienen können.

Am 07.07.2023 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 348,363 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (77,48 CHF), wäre das Investment nun 26 991,14 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 169,91 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Holcim zuletzt 42,63 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at