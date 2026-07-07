Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Holcim-Einstieg? 07.07.2026 10:03:50

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Holcim-Investment verdienen können.

Am 07.07.2023 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 348,363 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (77,48 CHF), wäre das Investment nun 26 991,14 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 169,91 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Holcim zuletzt 42,63 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten