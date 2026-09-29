Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Profitables Holcim-Investment?
|
29.09.2026 10:03:33
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht
Das Holcim-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 29,92 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 334,257 Holcim-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 67,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 615,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 126,16 Prozent erhöht.
Insgesamt war Holcim zuletzt 37,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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