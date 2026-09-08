SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Holcim-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 24,09 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Holcim-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 415,033 Holcim-Anteilen. Die gehaltenen Holcim-Anteile wären am 07.09.2026 30 604,52 CHF wert, da der Schlussstand 73,74 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 206,05 Prozent erhöht.

Holcim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,86 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at