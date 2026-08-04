Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Holcim-Investition? 04.08.2026 10:03:42

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Holcim-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Holcim-Anteile an diesem Tag 30,89 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,237 Holcim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Holcim-Papiere wären am 03.08.2026 232,41 CHF wert, da der Schlussstand 71,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 132,41 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 40,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten