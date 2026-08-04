SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Holcim-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Holcim-Anteile an diesem Tag 30,89 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,237 Holcim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Holcim-Papiere wären am 03.08.2026 232,41 CHF wert, da der Schlussstand 71,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 132,41 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 40,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at