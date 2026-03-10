Holcim Aktie

Holcim-Anlage im Blick 10.03.2026 10:03:35

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2025 wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,986 Anteilen. Die gehaltenen Holcim-Aktien wären am 09.03.2026 126,85 CHF wert, da der Schlussstand 63,88 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 35,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

