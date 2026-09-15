SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Holcim-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,63 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,902 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 68,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 268,08 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 168,08 Prozent.

Holcim wurde am Markt mit 39,00 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at