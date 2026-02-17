Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Anlage unter der Lupe
|
17.02.2026 10:11:40
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 28,93 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,457 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 245,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,02 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 145,49 Prozent gleich.
Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 37,63 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AG
|
17:58
|Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)