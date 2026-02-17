SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 28,93 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,457 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 245,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,02 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 145,49 Prozent gleich.

Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 37,63 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at