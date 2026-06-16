SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,96 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 345,301 Holcim-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 76,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 574,39 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 165,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 41,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at