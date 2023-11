SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Holcim-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,134 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2023 9 505,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,88 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 4,95 Prozent.

Der Börsenwert von Holcim belief sich jüngst auf 33,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at