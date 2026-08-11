Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Lukrativer Holcim-Einstieg?
|
11.08.2026 10:04:10
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,27 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,670 Holcim-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 608,69 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 10.08.2026 auf 71,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 160,87 Prozent zugenommen.
Holcim wurde am Markt mit 39,17 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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