Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Holcim-Performance 05.05.2026 10:03:51

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Holcim-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,61 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investierten, hätten nun 210,045 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 862,81 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 04.05.2026 auf 70,76 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,63 Prozent.

Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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