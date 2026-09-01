SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Holcim gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 29,60 CHF. Bei einem Holcim-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,782 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 2 399,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,04 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 139,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 40,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at