Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Profitable Holcim-Investition? 14.04.2026 10:03:52

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 3 Jahren verdient

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Holcim-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Holcim-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 29,47 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Holcim-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,338 Holcim-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 72,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 445,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 144,46 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Holcim belief sich zuletzt auf 40,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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