SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.04.2016 wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 138,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,724 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 136,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 189,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,90 Prozent angezogen.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 22,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at