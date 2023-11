SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.11.2018 wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 138,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,723 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,40 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 07.11.2023 auf 239,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +73,40 Prozent.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 28,49 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at