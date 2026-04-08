SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Kühne + Nagel International-Papier an diesem Tag 176,65 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 0,566 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers auf 183,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,65 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 22,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at