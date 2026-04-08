Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Performance
|
08.04.2026 10:03:55
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Kühne + Nagel International-Papier an diesem Tag 176,65 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 0,566 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers auf 183,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,65 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 22,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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