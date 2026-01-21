Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
21.01.2026 10:04:21
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 220,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,541 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 809,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 178,35 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 19,01 Prozent gleich.
Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 21,21 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|197,85
|1,28%