SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 220,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,541 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 809,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 178,35 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 19,01 Prozent gleich.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 21,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at