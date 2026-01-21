Kühne + Nagel International Aktie

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

Rentable Kühne + Nagel International-Investition? 21.01.2026 10:04:21

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 220,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,541 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 809,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 178,35 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 19,01 Prozent gleich.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 21,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Aktien in diesem Artikel

Kühne + Nagel International AG (KN) 197,85 1,28% Kühne + Nagel International AG (KN)

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

