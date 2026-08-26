Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Lohnende Kühne + Nagel International-Anlage? 26.08.2026 10:03:29

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie gebracht.

Kühne + Nagel International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,844 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 220,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 219,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,20 Prozent.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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