Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnende Kühne + Nagel International-Anlage?
|
26.08.2026 10:03:29
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen
Kühne + Nagel International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,844 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 220,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 219,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,20 Prozent.
Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI zum Start stärker (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
|
21.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|235,80
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.