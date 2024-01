SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 225,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Kühne + Nagel International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,443 Kühne + Nagel International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2024 gerechnet (296,00 CHF), wäre die Investition nun 131,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 35,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at