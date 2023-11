SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kühne + Nagel International gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers betrug an diesem Tag 112,40 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,897 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2023 auf 246,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 188,61 CHF wert. Mit einer Performance von +118,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 28,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at