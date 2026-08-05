Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Langfristige Investition 05.08.2026 10:03:52

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kühne + Nagel International-Papier statt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 271,60 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,819 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 437,41 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 04.08.2026 auf 202,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,63 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 24,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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