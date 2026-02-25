Kühne + Nagel International Aktie

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 215,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,464 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 172,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,16 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 20,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kühne + Nagel International AG (KN) 191,60 0,74% Kühne + Nagel International AG (KN)

