Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Investmentbeispiel
|
25.02.2026 10:04:07
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 215,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,464 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 172,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,16 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,84 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 20,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|191,60
|0,74%
