Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Langfristige Anlage
|
01.07.2026 10:04:13
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 172,20 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,581 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 195,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,79 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 113,79 CHF, was einer positiven Performance von 13,79 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 23,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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