Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage? 18.03.2026 10:04:50

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 250,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,399 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (170,55 CHF), wäre das Investment nun 67,98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,02 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 20,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten