SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 250,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,399 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (170,55 CHF), wäre das Investment nun 67,98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,02 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 20,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at