Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage?
|
18.03.2026 10:04:50
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 250,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,399 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (170,55 CHF), wäre das Investment nun 67,98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,02 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 20,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
17.03.26