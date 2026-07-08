SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kühne + Nagel International gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 261,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,821 Kühne + Nagel International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 206,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 788,69 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,13 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 24,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at