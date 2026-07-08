Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Investment
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08.07.2026 10:03:40
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 261,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,821 Kühne + Nagel International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 206,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 788,69 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,13 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 24,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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