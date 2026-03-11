SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug an diesem Tag 210,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,438 Kühne + Nagel International-Anteilen. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Anteile wären am 10.03.2026 8 166,51 CHF wert, da der Schlussstand 172,15 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,33 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 20,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at