Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Investition im Blick
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09.09.2026 10:03:55
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet
Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 345,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,897 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 614,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 212,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,56 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 25,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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