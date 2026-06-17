Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitabler Kühne + Nagel International-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 17.06.2021 wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kühne + Nagel International-Papier an diesem Tag 312,80 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,197 Anteilen. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Anteile wären am 16.06.2026 594,47 CHF wert, da der Schlussstand 185,95 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 594,47 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,55 Prozent.
Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 22,31 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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