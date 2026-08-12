Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitables Kühne + Nagel International-Investment?
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12.08.2026 10:04:01
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Kühne + Nagel International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag 314,70 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,318 Kühne + Nagel International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,81 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 11.08.2026 auf 197,65 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,19 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 23,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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