SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Investoren gebracht.

Die Kühne + Nagel International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag 314,70 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,318 Kühne + Nagel International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,81 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 11.08.2026 auf 197,65 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,19 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 23,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at