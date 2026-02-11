Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

Langfristige Performance 11.02.2026 10:04:06

SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 209,50 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,773 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 895,23 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 10.02.2026 auf 187,55 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,48 Prozent verkleinert.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

