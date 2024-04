SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Kühne + Nagel International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 283,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 3,525 Anteile im Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 16.04.2024 879,45 CHF wert, da der Schlussstand 249,50 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 12,05 Prozent.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 30,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at