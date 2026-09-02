Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnendes Kühne + Nagel International-Investment?
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02.09.2026 10:03:27
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 260,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,384 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,78 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 01.09.2026 auf 213,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,22 Prozent.
Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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