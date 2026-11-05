SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Das Lonza-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 164,69 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,072 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (661,60 CHF), wäre das Investment nun 4 017,14 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 301,71 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 45,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at