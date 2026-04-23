SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lonza gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 148,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,672 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 508,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,41 CHF wert. Mit einer Performance von +241,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lonza bezifferte sich zuletzt auf 35,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at